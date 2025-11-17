چگونه از اصفهان با قطار به کیش برویم؟
کیش یکی از محبوب ترین مقصدهای سفر ایرانیان است. جزیرهای با آب و هوای گرم و دلنشین، سواحل آرام و امکانات گردشگری متنوع. بیشتر مسافران اصفهانی برای رسیدن به این جزیره سراغ هواپیما میروند، اما اگر ترجیح میدهید مسیر را با هزینهای کمتر طی کنید، میتوانید همین مسیر را با قطار هم سفر کنید. هرچند جزیره کیش ایستگاه راهآهن ندارد، اما میتوان با ترکیب مسیر ریلی، جاده ای و دریایی از اصفهان به کیش رسید. در مسیر ریلی، ابتدا با قطار به بندرعباس میروید، سپس با خودرو یا ون به یکی از بنادر چارک یا لنگه منتقل میشوید و در نهایت با شناورهای مسافری وارد جزیره کیش میشوید.
مسیر کلی سفر از اصفهان تا کیش با قطار
همانطور که اشاره شد، مسیر ریلی مستقیمی از اصفهان به کیش وجود ندارد، اما میتوان این سفر را در سه مرحله انجام داد:
- حرکت با قطار از اصفهان به بندرعباس
- انتقال زمینی از بندرعباس تا بندر چارک یا بندر لنگه
- عبور دریایی از بندر چارک یا لنگه تا جزیره کیش
مرحله اول: حرکت از اصفهان به بندرعباس
قطار امنترین و راحتترین گزینه برای رسیدن از اصفهان به جنوب کشور است. مسیر ریلی اصفهان تا بندرعباس برقرار و فعال است و بلیط آنرا میتوانید ازینجا https://mrbilit.com/trains/isfahan-bandar_abbas یا سایر سامانهها و آژانس های معتبر فروش بلیط قطار تهیه کنید. فاصله این دو شهر حدود ۹۴۰ کیلومتر است و قطار معمولاً بین ۱۳ تا ۱۵ ساعت در مسیر است. حرکت بیشتر قطارها عصر یا شب انجام میشود و صبح روز بعد به بندرعباس میرسند.
واگنها عموماً کوپهای چهار یا شش نفرهاند و امکاناتی مانند تهویه، سرویس بهداشتی، روشنایی و واگن رستوران دارند. قیمت بلیط بر اساس نوع قطار و زمان سفر، متغیر است. سفر شبانه به بندرعباس، فرصتی برای استراحت و صرفهجویی در هزینه اقامت شب اول سفر به حساب میآید. پس از رسیدن به ایستگاه راه آهن بندرعباس، ادامه مسیر تا بندر چارک یا لنگه باید با وسیله زمینی طی شود.
مرحله دوم: انتقال از راه آهن بندرعباس تا بندر چارک یا بندر لنگه
برای رسیدن به اسکله حرکت شناورها، باید از بندرعباس به یکی از دو بندر چارک یا لنگه بروید. فاصله بندرعباس تا بندر چارک حدود ۲۶۰ کیلومتر است و طی کردن آن حدود سه تا چهار ساعت زمان میبرد. مسیر بندرعباس تا بندر لنگه کمی کوتاهتر است و حدود ۱۸۰ کیلومتر مسافت دارد که دو تا سه ساعت طی میشود.
مسیر هر دو بندر از جاده ساحلی خلیج فارس میگذرد و در بخشهایی از راه، منظره دریا همراه شماست. برای این بخش میتوانید از تاکسی بین شهری، سواری دربستی یا اتوبوسهای محلی استفاده کنید. کرایه مسیر بندرعباس تا چارک معمولاً بین ۶۰۰ تا ۷۵۰ هزار تومان است (بر اساس قیمتهای پاییز 1404) و با تقسیم هزینه بین چند نفر، مقرون به صرفهتر هم میشود. برخی شرکتهای گردشگری نیز خدمات هماهنگ انتقال از ایستگاه راهآهن بندرعباس تا اسکله را ارائه میدهند.
مرحله سوم: سفر دریایی از بندر چارک یا بندر لنگه به کیش
آخرین بخش سفر، عبور از آب های خلیجفارس است. دو بندر چارک و لنگه مسیرهای اصلی ورود به جزیره کیش هستند. فاصله دریایی بندر چارک تا کیش حدود ۱۸ کیلومتر است و شناورها این مسیر را در ۴۵ تا ۶۰ دقیقه طی میکنند. از بندر لنگه تا کیش نیز حدود ۶۰ کیلومتر فاصله وجود دارد که معمولاً در یک تا یک و نیم ساعت پیموده میشود.
شناورهای مسافری این مسیر معمولاً دو نوبت در روز حرکت دارند؛ یکی صبح و دیگری عصر. بلیط آنها نیز بسته به نوع شناور و زمان سفر بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار تومان است. خرید اینترنتی بلیط، بهویژه در ایام شلوغ، بهترین روش است. لازم است حداقل یک ساعت پیش از حرکت در اسکله حضور داشته باشید. در روزهایی که شرایط جوی نامناسب است، ممکن است حرکت شناورها به تعویق بیفتد، بنابراین زمان بندی این بخش از سفر را با کمی فاصله در نظر بگیرید.
هزینه تقریبی سفر از اصفهان تا کیش با قطار
هزینه سفر با قطار از اصفهان تا کیش بسته به زمان سفر و نوع وسیله کمی متفاوت است، اما در مجموع (با توجه به قیمتهای پاییز 1404) میتوان میانگین زیر را در نظر گرفت:
|
بخش سفر
|
نوع وسیله
|
زمان تقریبی
|
هزینه حدودی (نفری)
|
اصفهان به بندرعباس
|
قطار
|
۱۳ تا ۱۵ ساعت
|
۴۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان
|
بندرعباس به چارک یا لنگه
|
تاکسی (خودرو بینشهری)
|
۲ تا ۴ ساعت
|
۶۰۰ تا ۷۵۰ هزار تومان
|
چارک یا لنگه به کیش
|
شناور مسافری
|
۴۵ تا ۹۰ دقیقه
|
۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار تومان
به این ترتیب، هزینه کلی سفر یک طرفه برای هر نفر براساس قیمت های پاییز 1404 معمولاً بین ۱.۴ تا ۱.۷ میلیون تومان است. اگر چند نفره سفر کنید یا بلیطها را زودتر بخرید، میتوانید بخش قابل توجهی از هزینهها را کاهش دهید.
و اما نکته آخر...
باتوجه به اینکه مسیر ریلی اصفهان به کیش طولانی و شامل 3 نوع حمل و نقل است، بهتر است به این نکات هم توجه داشته باشید:
- زمان بندی دقیق: بهتر است بلیط قطار، خودرو بین شهری و شناور را طوری رزرو کنید که فاصله زمانی کافی میان هر مرحله از سفر وجود داشته باشد.
- بررسی آخرین اطلاعات: ساعت حرکت قطار و شناور ممکن است تغییر کند؛ قبل از حرکت، اطلاعات جدید را از طریق سایت یا پشتیبانی بررسی کنید.
- رزرو شناور در روزهای شلوغ: در تعطیلات یا فصل سفر، بلیط شناورها سریع پر میشود. حتما از قبل بلیط خود را به صورت اینترنتی تهیه کنید.
- آمادگی برای تغییرات جوی: در صورت نامناسب بودن هوا، سفر دریایی ممکن است لغو یا با تأخیر انجام شود، پس برای بازگشت، زمانی اضافی در نظر بگیرید.
- انتخاب بندر مناسب: اگر زمان سفر دریایی برایتان مهم است، بندر چارک انتخاب بهتری است؛ ولی مسیر زمینی بندر لنگه کوتاهتر است و برای خانواده راحتتر بهنظر میرسد.