اصفهان برای نخستین‌بار در کشور میزبان اجرای طرح «پلاک گواهی انطباق انرژی ساختمان» خواهد بود؛ طرحی که با هدف ارتقای بهره‌وری انرژی و اجرای الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان به مرحله اجرا رسیده است.

بر اساس این برنامه، روز دوشنبه اول دی‌ماه و از ساعت ۷ صبح، سازمان نظامی مهندسی ساختمان هم‌زمان با برگزاری جلسه شورای عالی انرژی استان اصفهان، پلاک انرژی را به تعدادی از ساختمان‌هایی که پس از بررسی مدارک، بازدید میدانی و ارزیابی تخصصی تأیید شده‌اند، اعطا خواهد کرد.

این مراسم با حضور استاندار اصفهان، شهردار، رؤسای دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان استان از جمله شرکت توزیع برق، شرکت گاز، بنیاد مسکن، سازمان نظام مهندسی اصفهان و سایر نهادهای مرتبط برگزار می‌شود و نخستین گام عملی کشور در صدور رسمی پلاک انرژی ساختمان‌ها به شمار می‌رود.

پلاک گواهی انطباق انرژی ساختمان، نشان‌دهنده میزان پایبندی ساختمان ها به ضوابط مصرف بهینه انرژی بوده و معیارهای آن بر اساس مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان (ویرایش چهارم) ارزیابی شده است؛ اقدامی که می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مصرف انرژی، مدیریت منابع و حرکت به‌سوی توسعه پایدار در بخش ساختمان ایفا کند.