سازمان نظام مهندسی اصفهان پیشگام شد

برای نخستین‌بار در کشور، پلاک انرژی ساختمان در اصفهان رونمایی می‌شود

اصفهان برای نخستین‌بار در کشور میزبان اجرای طرح «پلاک گواهی انطباق انرژی ساختمان» خواهد بود؛ طرحی که با هدف ارتقای بهره‌وری انرژی و اجرای الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان به مرحله اجرا رسیده است.

بر اساس این برنامه، روز دوشنبه اول دی‌ماه و از ساعت ۷ صبح، سازمان نظامی مهندسی ساختمان هم‌زمان با برگزاری جلسه شورای عالی انرژی استان اصفهان، پلاک انرژی را به تعدادی از ساختمان‌هایی که پس از بررسی مدارک، بازدید میدانی و ارزیابی تخصصی تأیید شده‌اند، اعطا خواهد کرد.

برچسب-انرژی-ساختمان

این مراسم با حضور استاندار اصفهان، شهردار، رؤسای دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان استان از جمله شرکت توزیع برق، شرکت گاز، بنیاد مسکن، سازمان نظام مهندسی اصفهان و سایر نهادهای مرتبط برگزار می‌شود و نخستین گام عملی کشور در صدور رسمی پلاک انرژی ساختمان‌ها به شمار می‌رود.

پلاک گواهی انطباق انرژی ساختمان، نشان‌دهنده میزان پایبندی ساختمان ها به ضوابط مصرف بهینه انرژی بوده و معیارهای آن بر اساس مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان (ویرایش چهارم) ارزیابی شده است؛ اقدامی که می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مصرف انرژی، مدیریت منابع و حرکت به‌سوی توسعه پایدار در بخش ساختمان ایفا کند.

 

