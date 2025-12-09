علی صالحی، سخنگوی شورای شهر اصفهان، از ممنوعیت کامل استفاده از مازوت در نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ خبر داد. وی با اعلام اختصاص ۶۰ درصد بودجه عمرانی به حمل‌ونقل پاک، بر لزوم انتقال صنایع آلاینده به خارج از شعاع ۵۰ کیلومتری و ارائه مشوق‌های ۵۰ درصدی برای ساختمان‌های سبز تأکید کرد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان در نشستی صریح، از تغییر فاز مقابله با آلودگی هوا از مرحله هشدار به مرحله اقدام سخت‌گیرانه خبر داد. علی صالحی با اشاره به اینکه آلودگی هوا اکنون به یکی از سه ابرچالش اصلی این کلان‌شهر تبدیل شده است، اعلام کرد که دیگر هیچ عذری برای مازوت‌سوزی در صنایع بزرگ پذیرفته نیست. مدیریت شهری اصفهان با تصویب قوانینی بازدارنده، نه تنها استفاده از سوخت‌های سنگین در نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها را ممنوع کرده، بلکه با تخصیص بخش اعظم بودجه عمرانی شهر به توسعه زیرساخت‌های پاک، عزم خود را برای خروج صنایع آلاینده از حریم شهر و تغییر چهره صنعتی اصفهان جزم کرده است. این تصمیمات در حالی اتخاذ می‌شود که مطالبه‌گری برای هوای پاک، سال‌هاست در صدر خواسته‌های شهروندان قرار دارد و اکنون شورا با ابزارهای قانونی به جنگ آلاینده‌ها رفته است.

پایان عصر مازوت‌سوزی در صنایع و نیروگاه‌ها

یکی از مهم‌ترین محورهای سخنان سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان، تعیین تکلیف نهایی برای سوخت صنایع بزرگ بود. سال‌هاست که در فصول سرد سال، بحث استفاده از مازوت در نیروگاه‌ها به دلیل کمبود گاز مطرح می‌شود، اما این بار مدیریت شهری با ایستادگی بر مواضع زیست‌محیطی، خط قرمزی پررنگ بر این رویه کشیده است. صالحی تصریح کرد که ممنوعیت مازوت‌سوزی صرفاً یک توصیه نیست، بلکه یکی از دستاوردهای کلیدی و مصوبات لازم‌الاجرای شورای شهر است که با جدیت پیگیری می‌شود. این ممنوعیت شامل تمامی نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی مستقر در اطراف اصفهان می‌شود. هدف از این اقدام، حذف یکی از اصلی‌ترین منابع تولید ذرات معلق و گوگرد است که سلامت میلیون‌ها شهروند اصفهانی را به خطر انداخته است. شورا بر این باور است که تأمین انرژی نباید به قیمت جان شهروندان تمام شود و صنایع موظف به تأمین سوخت پاک یا نصب فیلترهای استاندارد هستند.

کوچ اجباری صنایع آلاینده به خارج از شعاع ۵۰ کیلومتری

اقدام راهبردی دیگر شورای شهر اصفهان، احیای قانون شعاع ۵۰ کیلومتری و الزام به اجرای آن است. بر اساس گفته‌های صالحی، استراتژی شهر بر این مبنا قرار گرفته که اراضی صنعتی موجود در حریم شهر که منشأ آلودگی هستند، باید تعیین تکلیف شوند. این طرح شامل دو بخش سلبی و ایجابی است؛ در بخش سلبی، واحدهای آلاینده‌ای که توانایی اصلاح سیستم‌های فیلتراسیون خود را ندارند، یا باید تعطیل شوند و یا به خارج از شعاع ۵۰ کیلومتری کلان‌شهر منتقل گردند. در بخش ایجابی، اراضی آزاد شده از این صنایع، تغییر کاربری داده و به واحدهای سبز، شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع‌های‌تک (High-tech) تبدیل خواهند شد. تشکیل ستاد ویژه استانی برای نظارت بر فرآیند این انتقال و اصلاح نحوه پرداخت سهم عوارض آلایندگی، نشان‌دهنده عزم جزم مسئولان برای تبدیل اصفهان به قطب ملی صنایع سبز و عبور از اقتصاد صنعتی سنتی و آلوده است.

انقلاب در بودجه‌ریزی؛ ۶۰ درصد اعتبار برای هوای پاک

نگاهی به بودجه‌ریزی شهرداری اصفهان نشان می‌دهد که مقابله با آلودگی هوا از شعار به شعور بودجه‌ای تبدیل شده است. اختصاص بیش از ۶۰ درصد از کل بودجه عمرانی شهرداری به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل پاک، رکوردی قابل توجه محسوب می‌شود. صالحی در تشریح جزئیات این سرمایه‌گذاری عظیم گفت که توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی در اولویت نخست قرار دارد. افزایش تعداد اتوبوس‌های فعال در سطح شهر از ۵۰۰ دستگاه به ۱۰۰۰ دستگاه، گامی بزرگ برای کاهش استفاده از خودروهای تک‌سرنشین است. علاوه بر این، تسریع در عملیات اجرایی خط دو متروی اصفهان و تکمیل رینگ چهارم ترافیکی (حلقه حفاظتی شهر) برای کاهش ترافیک و آلودگی ناشی از خودروهای سنگین در معابر شهری، از دیگر پروژه‌هایی است که با تزریق مداوم منابع مالی در حال پیشرفت است. این اقدامات زیرساختی نشان می‌دهد که مدیریت شهری به دنبال حل ریشه‌ای معضل ترافیک به عنوان یکی از عوامل اصلی آلودگی هواست.

مشوق‌های طلایی برای ساختمان‌های سبز

شورای شهر اصفهان تنها به اقدامات تنبیهی برای صنایع بسنده نکرده و بسته‌های تشویقی جذابی را نیز برای شهروندان و سازندگان مسکن در نظر گرفته است. سیاست‌گذاری جدید شورا بر مبنای حمایت از ساخت‌وسازهای سازگار با محیط زیست است. بر این اساس، سازندگانی که اصول ساختمان‌های سبز و کم‌آلاینده را در پروژه‌های خود رعایت کنند، از تخفیف‌های ویژه تا سقف ۵۰ درصد در صدور پروانه ساختمانی بهره‌مند خواهند شد. این سیاست با هدف کاهش مصرف انرژی در بخش خانگی و ترغیب سرمایه‌گذاران به استفاده از فناوری‌های نوین در صنعت ساختمان تدوین شده است. مجموع این اقدامات، از ممنوعیت مازوت تا توسعه مترو و حمایت از ساختمان‌های سبز، پازل جامعی است که مدیریت شهری اصفهان برای بازگرداندن روزهای آبی به آسمان نصف جهان طراحی و اجرا کرده است.