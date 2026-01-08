مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان اعلام کرد با وجود بارش‌های اخیر در شهر، سرچشمه‌های کوهرنگ با کاهش ۴۰ درصدی بارش مواجه‌اند. در پی این وضعیت و کاهش ورودی سد به ۵.۵ مترمکعب بر ثانیه، خروجی سد برای مدیریت بحران به ۱۱ مترمکعب محدود شد. همچنین ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای زنده نگه داشتن پروژه‌های آبی هزینه شده است.

درحالی‌که بارش‌های اخیر در سطح شهر اصفهان، بارقه‌هایی از امید را در دل شهروندان زنده کرده بود، آمارهای رسمی از سرچشمه‌های اصلی حوضه آبریز زاینده‌رود، روایتی متفاوت و نگران‌کننده را بازگو می‌کنند. حسن ساسانی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان، در تازه‌ترین اظهارات خود پرده از واقعیت‌های تلخ منابع آبی استان برداشت و اعلام کرد که مدیریت منابع آب وارد فاز انقباضی شده است. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده و به منظور حفظ حداقل ذخایر استراتژیک برای ماه‌های پیش‌رو، خروجی سد زاینده‌رود به عدد محدود ۱۱ مترمکعب بر ثانیه تقلیل یافته است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که سرمای شدید در ارتفاعات کوهرنگ، مانع از ذوب برف و ایجاد روان‌آب شده و ورودی سد را در پایین‌ترین سطح ممکن نگه داشته است.

پارادوکس بارش؛ عقب‌ماندگی ۴۰ درصدی در کوهرنگ

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان با تشریح وضعیت هیدرولوژیکی حوضه آبریز، بر این نکته تأکید کرد که نباید بارش‌های دشت اصفهان را معیاری برای قضاوت در مورد وضعیت کلی منابع آب دانست. حسن ساسانی تصریح کرد:

«برخلاف تصور عمومی که ناشی از بارش‌های مطلوب در خودِ شهر اصفهان است، گزارش‌های ایستگاه‌های سنجش در ارتفاعات و سرچشمه‌های اصلی زاینده‌رود، به‌ویژه در منطقه کوهرنگ، حاکی از یک عقب‌ماندگی نگران‌کننده است.»

بر اساس داده‌های ارائه شده، میزان بارش ثبت شده در کوهرنگ تاکنون ۲۵۲ میلی‌متر بوده است که در مقایسه با میانگین‌های بلندمدت و نیاز آبی حوضه، نشان‌دهنده کاهش ۴۰ درصدی بارش‌هاست. این شکاف عمیق میان بارش‌های شهری و بارش‌های مؤثر در سرچشمه، چالش اصلی مدیریت آب در سال آبی جاری محسوب می‌شود.

انجماد ورودی‌ها و سقوط ذخیره مخزن به ۱۰۵ میلیون مترمکعب

وضعیت مخزن سد زاینده‌رود نیز تعریفی ندارد. ساسانی با اشاره به حجم کنونی سد گفت: «هم‌اکنون تنها ۱۰۵ میلیون مترمکعب آب در مخزن سد زاینده‌رود باقی مانده است.» این عدد زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم ورودی سد نیز به دلیل برودت هوا به حداقل رسیده است.

وی در تحلیل چرایی کاهش ورودی سد توضیح داد: «به دلیل سرمای شدید حاکم بر ارتفاعات زاگرس و عدم ذوب برف‌ها، عملاً تولید روان‌آب متوقف شده است. در حال حاضر ورودی مخزن سد زاینده‌رود بر روی عدد ناچیز ۵.۵ مترمکعب بر ثانیه ثابت مانده است.» این ناترازی آشکار میان ورودی ۵.۵ و خروجی ۱۱ مترمکعبی، فشار مضاعفی را بر ذخیره اندک سد وارد می‌کند و لزوم اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تر را توجیه می‌نماید.

تزریق ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای نجات پروژه‌های حیاتی

بخش دیگری از سخنان مدیرعامل آب منطقه‌ای اصفهان به وضعیت پروژه‌های کلان تأمین آب استان اختصاص داشت. ساسانی با اشاره به موانع مالی پیش‌روی پروژه‌های استراتژیک نظیر «سامانه دوم آبرسانی اصفهان» و «طرح انتقال آب کوهرنگ ۳»، از تلاش‌های صورت گرفته برای جلوگیری از توقف این طرح‌ها خبر داد.

وی اظهار داشت:

«تأمین منابع مالی برای این ابرپروژه‌ها با دشواری‌های زیادی روبرو بوده است، اما در یک اقدام حمایتی و با اولویت‌بندی دقیق، از سال گذشته تاکنون بیش از یک هزار میلیارد تومان از محل منابع جاری شرکت هزینه شده است تا از تعطیلی کارگاه‌ها و توقف پیشرفت فیزیکی جلوگیری شود.»

ساسانی در پایان با فراخوان از تمامی بخش‌ها و ادارات شهرستان‌های تابعه، بر لزوم وصول مطالبات تأکید کرد و گفت: «برای تداوم نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات آبی و تکمیل پروژه‌ها، همکاران ما باید در پیگیری جدی مطالبات و دریافت آب‌بها اهتمام ورزند، چراکه تأمین منابع جاری برای سرپا نگه داشتن صنعت آب استان حیاتی است.»