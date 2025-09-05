هنر و فرهنگ، قلب تپنده اصفهان و محور رویداد «رنگ شهر زندگی»
رویداد «رنگ شهر زندگی» در گذر فرهنگی چهارباغ فرصتی فراهم کرد تا هنر و فرهنگ به زبان گفتوگوی شهری تبدیل شود. به گفته سید علی معرکنژاد، سخنگو و مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری اصفهان، این رویداد تنها نمایش آثار هنری نبود، بلکه بستری برای فرهنگسازی و آموزش مسئولیت شهروندی فراهم کرد.
معرکنژاد با اشاره به نقش طبقات پیشران جامعه گفت: هنرمندان، نخبگان دانشگاهی و فرهنگیان همواره پیشگام هستند و میتوانند مردم را درک عمیقتر از مسائل شهری همراه کنند. حضور این گروهها در عرصههای مختلف، از هنر گرفته تا آموزش، باعث شده اصفهان مراحل رشد فرهنگی خود را مرحلهبهمرحله طی کند.
او افزود: نگاه صرفاً فنی و مهندسی به مسائل شهری دیگر پاسخگو نیست. هر اقدام، چه در ساختوساز، چه در حمل و نقل، چه در خدمات شهری، باید با عینک فرهنگی دیده شود. اگر این نگاه نباشد، حتی اقدامات با بهترین نیت ممکن است به بنبست برسد.
معرکنژاد درباره نقش هنر در آگاهسازی گفت: هنرمند در شهر وظیفه دارد تلنگر بزند و تذکر دهد. آثار معرق و کاشیهای شکسته، استعاره ققنوس و کوه یخ، همه نمادی از بحرانها، امید و مسئولیت ما هستند. وقتی شهروند کنار این آثار میایستد و با خودش گفتوگو میکند، فرهنگ در ذهنش نهادینه میشود.
سخنگو و مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری اصفهان با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم افزود: مردم اصفهان خود فرهنگی و هنردوست هستند و نیازی نیست یک نهاد یا ارگان متولی اصلی فرهنگ باشد. کافی است فضا و زیرساختها فراهم شود تا مردم نقش خود را ایفا کنند. تجربه نشان داده وقتی نهادهای دولتی مستقیم وارد مدیریت فرهنگی میشوند، گاهی جای مردم تنگتر میشود. باید عقبتر بایستیم و فرصت دهیم مردم نقشآفرینی کنند؛ این تنها راه پایداری فرهنگ و هنر در شهر است.
سید علی معرکنژاد ادامه داد: در اصفهان فرهنگ جزئی از زندگی روزمره است. در سفرههایمان، ظروف، غذاها، معماری و صنایع دستی، هنر جاری است. بنابراین همه اقدامات شهری باید با نگاه فرهنگی انجام شود.
او با اشاره به رویداد «رنگ شهر زندگی» تأکید کرد: این آثار هنری توانستند نگاه فرهنگی را به مردم منتقل کنند و اهمیت آن را در حل مسائل شهری نشان دهند. اگر این نگاه تثبیت شود، اصفهان به شهری تبدیل خواهد شد که واقعا شایسته زندگی است؛ شهری که هنر، فرهنگ و مسئولیت اجتماعی در هم تنیدهاند.
معرکنژاد در پایان گفت: آنچه در گذر چهارباغ رخ داد، فراتر از یک نمایشگاه بود. بستری بود برای آموزش، تذکر و فرهنگسازی. وقتی هنرمندان، نخبگان و مردم با هم وارد این فضا میشوند، امکان شکلگیری یک شهر زندگی واقعی فراهم میشود؛ شهری که در آن فرهنگ، هنر و مسئولیت اجتماعی با هم پیوند خورده و آیندهای پایدار برای اصفهان رقم میزند.
ورکشاپ دو روزه «رنگ شهر زندگی» با حضور 29 هنرمند و اجرای 37 اثر در روزهای 13 و 14 شهریورماه در اصفهان در حال برگزاری است؛ هنرمندانی که با الهام از تاریخ، فرهنگ و بحرانهای شهری، آثاری در نقاشی، کاریکاتور، تصویرسازی و نقاشیخط خلق کردند تا روایت تازهای از شهر، از دل چالشها تا امید احیا، ارائه کنند.