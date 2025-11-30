بزرگداشت استاد نگارگری ایران و نگاهی به جایگاه هنر در توسعه پایدار کشور
پیوند هنر و اقتصاد در شب محمود فرشچیان
شامگاه ۶ آذرماه، عمارت توحیدخانه دانشگاه هنر اصفهان میزبان جمعی از چهرههای فرهنگی و هنری بود که به پاسداشت استاد محمود فرشچیان، یکی از برجستهترین هنرمندان معاصر ایران، گرد هم آمده بودند. این مراسم با حضور شخصیتهای برجسته همچون علی مطیفیفرد، منیژه سادات طباطبایی، علی صادقی همدانی، جلیل جوکار و علی دهباشی برگزار شد و در آن به تحلیل و بررسی آثار و اندیشههای استاد فرشچیان پرداخته شد. همچنین فیلمی مستند از استاد فرشچیان، به کارگردانی سید محسن طباطبایی، به نام در محضر استاد به نمایش درآمد.
هنر و جریانهای متضاد در تاریخ معاصر
محمد بهشتی، رئیس پیشین سازمان میراثفرهنگی، در این مراسم با بررسی شرایط تاریخی و فرهنگی ایران در دوران معاصر به تحلیل جریانهای مختلفی پرداخت که در مقابل تغییرات فرهنگی و هنری جامعه ایران شکلگرفتهاند. بهشتی گفت: در کنار تلاشهایی برای مدرنسازی، همواره جریانهایی بودهاند که خواستهاند از میراثفرهنگی خود محافظت کنند.
او افزود: در میان این دو جریان، گروه سومی نیز وجود دارند که در تلاشند تا با حفظ پیوند با سنتها و ریشهها، به طور همزمان با تحولات معاصر نیز هماهنگ شوند. بهشتی هنر محمود فرشچیان را بهعنوان نمونهای موفق از این همآوایی میان سنت و مدرنیته معرفی کرد.
فرشچیان؛ هنرمندی برای دوران معاصر
در ادامه، مراسم منیژه سادات طباطبایی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران، با تأکید بر جایگاه ویژه استاد فرشچیان در تاریخ هنر ایران، گفت: فرشچیان نهتنها در عرصه هنر، بلکه در تعریف هویت ایرانی نقشی اساسی ایفا کرده است.
او افزود: هنر فرشچیان، با پیوند میان زیباییشناسی و معنویت، توانسته است در دنیای معاصر زبانی جهانی برای هنر ایرانی خلق کند. طباطبایی همچنین به اهمیت تجاریسازی هنر و استفاده از آن بهعنوان یک منبع اقتصادی اشاره کرد و خاطرنشان کرد که هنر میتواند در بازار جهانی نهتنها به تولید ثروت کمک کند، بلکه بهعنوان ابزاری برای تقویت دیپلماسی فرهنگی کشور نیز عمل کند.
هنر و اقتصاد؛ پیوندی استراتژیک
علی مطیفیفرد، معمار و عضو هیئتعلمی دانشگاه، در سخنرانی خود به اهمیت هنر در تحقق هویت ملی و اقتصادی کشور پرداخت و گفت: هنر بهعنوان یک ابزار قدرتمند میتواند در سیاستگذاریهای اقتصادی نقشآفرینی کند.
او افزود که در دنیای امروز، هنر میتواند نهتنها در تقویت هویت ملی بلکه در ارتقای جایگاه کشور در سطح بینالمللی نقش مهمی داشته باشد. مطیفیفرد تصریح کرد که غفلت از هنر در سیاستگذاریهای اقتصادی میتواند به بحرانهای هویتی و فرهنگی منجر شود.
اقتصاد هنر؛ نیازی فوری برای توسعه پایدار
علی صادقی همدانی، رئیس اتاق اقتصاد و هنر فرهنگی، نیز در سخنان خود به لزوم توجه ویژه به اقتصاد هنر پرداخت و گفت: سرمایهگذاری در هنر و صنایع فرهنگی میتواند بهمراتب سودآورتر از صنایع سنگین باشد.
او افزود: ایران با داشتن تاریخ فرهنگی غنی و آثار هنری بیبدیل، ظرفیت بالایی برای تبدیلشدن به یک قطب اقتصادی هنری دارد. صادقی همچنین بر اهمیت ایجاد تشکلهای حرفهای و منسجم برای هنرمندان تأکید کرد و گفت که این تشکلها میتوانند به بهبود سیاستگذاریها و ارتقای صادرات آثار هنری کمک کنند.
برندسازی هنری؛ گامی برای تبدیل هنر به اقتصاد پایدار
جلیل جوکار، نگارگر و عضو هیئتعلمی دانشگاه هنر اصفهان، در ادامه بهضرورت برندسازی هنر اصفهان اشاره کرد و گفت: برای تبدیل هنر اصفهان به یک صنعت پایدار و سودآور، نخستین گام، برندسازی هنری است.
او با تأکید بر ظرفیتهای عظیم فرهنگی و هنری اصفهان، گفت که این شهر با داشتن پشتوانهای غنی از ادبیات، شعر، عرفان و حکمت ایرانی، میتواند به یکی از قطبهای اقتصادی هنری تبدیل شود. جوکار همچنین به موفقیتهای استاد فرشچیان در برندسازی هنر ایرانی اشاره کرد و گفت که فرشچیان توانسته است با ترکیب خلاقیت و هوشمندی، هنر ایرانی را در سطح جهانی معرفی کند.
پایانبخش مراسم و نکات پایانی
در پایان این مراسم، گروه موسیقی دانشگاه هنر اصفهان به اجرای قطعاتی از موسیقی سنتی ایرانی پرداختند که فضای مراسم را به طور ویژهای معنوی و هنری کرد. این مراسم که به همت دانشگاه هنر و بنیاد نشر بخارا برگزار شد، بهخوبی نشان داد که هنر نهتنها بهعنوان یک میراثفرهنگی باارزش، بلکه بهعنوان یک سرمایه اقتصادی و هویتی باید در کانون توجهات قرار گیرد.
در نهایت، شب استاد فرشچیان نهتنها یک یادبود برای هنرمندی بزرگ، بلکه فرصتی برای بازنگری در استراتژیهای فرهنگی و اقتصادی کشور بود و تأکیدی دوباره بر اهمیت هنر در پیوند باهویت ملی و توسعه پایدار کشور بود.
