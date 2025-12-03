ضربالاجل استاندار اصفهان به مدیران: خط قرمز کنترل قیمت ۱۰ کالای اساسی
لبنیات، گوشت و میوه؛ هدف اصلی مبارزه با تورم لجامگسیخته | بازگشت نقش تنظیمگری بازارهای کوثر
استاندار اصفهان برای مهار تورم بالاتر از میانگین کشوری، ضربالاجل تعیین کرد. ۱۰ کارگروه تخصصی موظف شدند تا روز جمعه، راهکارهای عملیاتی کنترل قیمت ۱۰ کالا و خدمت (مانند لبنیات، گوشت و غلات) را ارائه دهند. طرح فرماندهی نظارت واحد بر اصناف از شنبه آغاز میشود و احیای نقش تنظیمگری بازارهای کوثر نیز تأکید شد.
اقتصاد استان اصفهان مدتهاست که از تب بالای تورم رنج میبرد؛ تب و لرز قیمتها در برخی گروههای کالایی و خدماتی از جمله لبنیات، گوشت و میوه بهقدری بالا رفته که حتی میانگین کشوری را نیز پشت سر گذاشته است. با نزدیکشدن به ماههای پرمصرف رمضان، شعبان و نوروز، این نابسامانی بیش از پیش نگرانکننده شده است. در واکنش به این وضعیت آشفته، عالیترین مقام اجرایی استان وارد عمل شد و با صدور یک ضربالاجل قاطع، مدیران را موظف کرد تا فوراً راهکارهای عملیاتی را برای مهار تورم ارائه دهند. این دستور، به منزله آغاز یک عملیات جراحی اقتصادی وسیع است که هدف اصلی آن، کاهش فشار معیشتی از دوش مردم و پایاندادن به جولان واسطهها و دلالان است.
دستور جراحی فوری قیمت ۱۰ کالای اصفهان صادر شد
مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار استان، ضمن تأکید بر اینکه تنظیم بازار یک اقدام «حساس، مستمر و دائمی» است، بر ضرورت تداوم نظارتهای میدانی و رصد دقیق بازار تأکید کرد.
استاندار با پذیرش اینکه بخشی از نوسانات قیمتی موجود در بازار ریشه در عوامل کلان اقتصادی دارد که در حیطه تصمیمگیری استان نیست، تصریح کرد: «مدیریت استان موظف است اثر این فشارها را بر مردم کاهش دهد و از تشدید مشکلات معیشتی جلوگیری کند.»
وی با اشاره به اختلاف تورم ماهانه برخی گروههای کالایی اصفهان با میانگین کشوری، یک ضربالاجل تعیین کرد و اعلام نمود: مقرر شد از فردا، برای بررسی علل افزایش قیمت ۱۰ کالا و خدمات مصرفی، ۱۰ کمیته و کارگروه مجزا تشکیل شوند. این کارگروهها باید تا روز جمعه بهطور فشرده با حضور سازمانهای مرتبط، ضمن شفافسازی دلایل گرانی، راهکارهای عملیاتی برای مهار تورم و کاهش قیمتها را ارائه دهند تا روند تنظیم بازار استان وارد مرحله اجرا شود.
اقلام مورد بررسی شامل:
-
لبنیات و تخممرغ
-
سبزیجات و حبوبات
-
میوه و خشکبار
-
گوشت قرمز و سفید
-
نان و غلات
-
آموزش
-
تفریح و فرهنگ
-
و برخی محصولات خوراکی طبقهبندینشده
طرح فرماندهی نظارت واحد و آمادگی برای اعیاد پیشرو
استاندار اصفهان بر ضرورت تدوین برنامه زمانبندی دقیق برای تأمین کالا با توجه به نزدیک شدن ماههای رمضان، شعبان و نوروز تأکید کرد و از اجرای طرح مهمی خبر داد:
اجرای فرماندهی نظارت واحد: جمالینژاد اعلام کرد که «طرح فرماندهی نظارت واحد بر اصناف از روز شنبه هفته آینده» در استان اصفهان به مرحله اجرا درخواهد آمد.
وی تأکید کرد که نظارت جدی و مستمر بر بازار، گسترش بازرسیهای میدانی و توزیع بهینه کالاهای اساسی ضروری است و هرگونه عدم همکاری دستگاهها با سازمان تعزیرات حکومتی در حوزه نظارت، «ترک فعل» محسوب میشود.
استاندار نقش ادارهکل صمت و جهاد کشاورزی را در روند تنظیم بازار کلیدی دانست و خواستار آن شد که این دو دستگاه با هماهنگی کامل، از اختیارات و امکانات لازم برای اجرای مؤثر طرحها برخوردار باشند.
در کنار این، او بر لزوم همکاری با اتحادیهها، بازرگانان و تسهیل واردات برای کاهش هزینههای مرتبط و مدیریت ارز تأکید کرد. همچنین، پیگیری وضعیت بیماری تب برفکی در دستور کار قرار گرفت تا از بروز اختلال جدید در بازار گوشت جلوگیری شود.
چالشها، اولویتها و انتقاد شدید از بازارهای کوثر
مدیر کل امور اقتصادی استانداری اصفهان در این نشست، مهمترین چالشهای پیشروی تنظیم بازار استان را برشمرده است:
-
قطعی حاملهای انرژی و آسیبپذیری تولید
-
تغییرات مداوم قیمت کالاها به دلیل نوسانات مواد اولیه
-
توزیع نامتناسب اقلام وارداتی
-
نبود سامانههای متمرکز کشوری در حوزه تنظیم بازار
-
رشد تورم در بخشهایی مانند مسکن و اجاره بها
-
کمبود شدید نهادههای دامی و برنج خارجی
-
ضعف تفویض اختیار به استانها برای واردات نهادهها و گوشت.
اولویتهای نظارتی استاندار: جمالینژاد تأکید کرد که در هفتههای پیشرو، برخورد قاطع با واسطهها و دلالان، ورود جدی اتاق اصناف و اتحادیهها، نظارت بر توزیع نان، دارو و شیرخشک، و همچنین مدیریت بازار برنج از طریق تعامل میان تاجران اصفهانی و تولیدکنندگان، در اولویت قرار دارد.
احیای نقش تنظیمگری بازارهای کوثر: استاندار با انتقاد از کاهش نقش تنظیمگری میادین میوه و ترهبار (بازارهای کوثر)، خواستار بازگشت آنها به مسیر اصلی شد. او تأکید کرد که بازارهای کوثر باید سیاستهایی نظیر قیمتگذاری کنترلشده، اعمال سقف قیمت، فروش مستقیم از میدان تا بازار و تضمین قیمت را در پیش بگیرند. این اقدامات، شامل مدیریت عرضه، کاهش هزینه توزیع و حذف واسطههای غیرضروری از "مزرعه تا سفره" است تا روند تورم نزولی شود.