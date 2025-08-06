10 خواص شگفت انگیز جگر گوسفندی؛طبع جگر گرم است یا سرد؟

خواص جگر گوسفندی برای مردان، کم خونی، بارداری و...را به همراه مضرات، طبع، مصلح، کالری و ارزش غذایی بخوانید و به سوالات شما پاسخ می دهیم:

جگر گوسفندی (liver) یکی از غذاهای محبوب و مغذی در آشپزی ایرانی است که علاوه بر طعم لذیذ، خواص بسیاری برای سلامت بدن دارد. این عضو حیاتی از بدن گوسفند، به‌ویژه در تقویت سیستم ایمنی، درمان کم‌خونی، حفظ سلامت پوست و مو و حتی تقویت حافظه و عملکرد مغز شناخته می‌شود. در این مقاله، به بررسی خواص جگر گوسفندی، طبع آن، کالری، ارزش غذایی و نکاتی که در مصرف آن باید رعایت کنید، خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید تا همه‌چیز درباره این غذای مقوی را بدانید.

جگر گوسفندی یکی از اندام‌های حیوانات است که برای بسیاری از افراد به‌عنوان غذای مقوی و انرژی‌زا شناخته می‌شود. این عضو حیوانات نقش مهمی در فیلتر کردن سموم بدن دارد و به‌همین دلیل در مواد مغذی و مفید برای بدن سرشار است. جگر گوسفندی به‌ویژه در ایران به‌عنوان یک غذای مقوی مصرف می‌شود و در بسیاری از غذاهای ایرانی، مانند کباب و خوراک، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عکس جگر گوسفند

طبع جگر گوسفند

در طب سنتی ایران، جگر گوسفندی دارای طبع گرم و تر شناخته می‌شود. این بدان معنی است که برای افراد با مزاج سرد و در فصول سرد سال مناسب‌تر است. با این حال، افرادی که دارای مزاج گرم هستند یا در فصل تابستان از جگر استفاده می‌کنند، باید دقت داشته باشند که مصرف زیاد آن ممکن است باعث افزایش حرارت بدن شود.

مصلح جگر گوسفند

برای کاهش اثرات گرمی جگر، استفاده از مصلح‌های طبیعی مانند لیمو ترش، دارچین، زنجبیل و نعناع پیشنهاد می‌شود. این مصلح‌ها به‌طور طبیعی طبع جگر را متعادل کرده و همچنین طعم آن را خوشمزه‌تر می‌کنند.

کالری جگر گوسفند

خام : 139 کیلوکالری در 100 گرم

پخته : 238 کیلوکالری در 100 گرم

تفت‌داده: 220 کیلوکالری در 100 گرم

ارزش غذایی جگر

در 100 گرم جگر گوسفندی، مقادیر زیر موجود است:

انرژی : 139 کیلوکالری

پروتئین : 20.38 گرم

چربی : 5.02 گرم

آب : 71.37 گرم

کلسترول: 371 میلی‌گرم

ویتامین‌های جگر گوسفندی

ویتامین A : 7391 میکروگرم

ویتامین C : 4 میلی‌گرم

ویتامین B12 : 90.05 میلی‌گرم

نیاسین (B3) : 16.11 میلی‌گرم

ویتامین B6 : 0.90 میلی‌گرم

فولات (B9): 230 میکروگرم

مواد معدنی جگر گوسفندی

آهن : 7.37 میلی‌گرم

فسفر : 364 میلی‌گرم

پتاسیم : 313 میلی‌گرم

روی : 4.66 میلی‌گرم

مس: 6.98 میلی‌گرم

جگر گوسفندی

10 خواص شگفت‌انگیز جگر گوسفندی برای سلامت بدن

تقویت سیستم ایمنی: جگر گوسفندی با دارا بودن آهن و ویتامین A، یکی از مواد غذایی موثر برای تقویت سیستم ایمنی بدن است.. کمک به تولید گلبول قرمز: از فواید جگر می توان به افزایش گلبول‌های قرمز و پیشگیری از کم‌خونی اشاره کرد زیرا آهن بالای دارد. حفظ سلامت چشم‌ها: ویتامین A موجود در جگر برای تقویت بینایی و سلامت چشم‌ها ضروری است. تقویت حافظه و عملکرد مغز: ویتامین B12 موجود در جگر به بهبود عملکرد مغز و حافظه کمک می‌کند. سلامت پوست و مو: از اثرات جگر گوسفندی می توان برای تقویت پوست و مو بهره گرفت زیرا حاوی روی و مس است. افزایش قدرت باروری مردان: ویتامین A موجود در جگر به افزایش باروری مردان کمک می‌کند. تقویت سیستم ایمنی در بارداری: جگر گوسفندی به تقویت سیستم ایمنی بدن در دوران بارداری کمک کرده و از علائم تهوع صبحگاهی می‌کاهد. کاهش خطر بیماری‌های قلبی: جگر گوسفندی به دلیل داشتن نیاسین (ویتامین B3)، به کاهش کلسترول و پیشگیری از بیماری‌های قلبی کمک می‌کند. پیشگیری از پیری زودرس: ویتامین A موجود در جگر گوسفندی برای پیشگیری از پیری زودرس و تقویت جوانی پوست مفید است. افزایش تراکم استخوان‌ها: ویتامین B12 موجود در جگر گوسفندی باعث تقویت استخوان‌ها و پیشگیری از پوکی استخوان می‌شود.

خواص جگر گوسفندی در طب سنتی

در طب سنتی، جگر گوسفندی به‌عنوان غذایی مقوی برای تقویت بدن و درمان مشکلات مختلف، به‌ویژه کم‌خونی و ضعف عمومی بدن، توصیه می‌شود. همچنین در طب سنتی، برای تقویت حافظه و درمان مشکلات پوستی از جگر استفاده می‌شود.

جگر گوسفند

مضرات جگر گوسفندی

افزایش کلسترول خون : جگر گوسفندی حاوی چربی‌های اشباع‌شده است و مصرف بیش از حد آن ممکن است موجب افزایش کلسترول خون و مشکلات قلبی شود.

مسمومیت با ویتامین A : جگر دارای ویتامین A زیاد است و مصرف بیش از حد آن می‌تواند منجر به مسمومیت با این ویتامین شود.

مشکلات گوارشی : اگر سیستم گوارشی شما حساس است، مصرف زیاد جگر ممکن است باعث مشکلاتی مانند نفخ، دل‌درد یا سوء هاضمه شود.

مصرف جگر برای کودکان که زیر یک سال هستند ممنوعیت مصرف دارد.

خوردن جگر در بارداری برای جنین مضر است و باعث نقص‌عضو در جنین می‌شود.

مصرف جگر خام یا نیم‌پز خطر ابتلا به بیماری‌های عفونی، مسمومیت غذایی، اسهال و استفراغ و حتی مرگ را افزایش می‌دهد.

چه کسانی نباید جگر بخورند؟

افرادی که دچار مشکلات کبدی، بیماری‌های قلبی یا دیابت هستند، باید در مصرف جگر گوسفندی احتیاط کنند. همچنین مصرف آن در دوران بارداری باید با مشورت پزشک باشد. همچنین مصرف جگر خام یا نیم‌پز می‌تواند خطر ابتلا به بیماری‌های عفونی را افزایش دهد.

پرسش های متدوال

آیا جگر گوسفندی برای کودکان مفید است؟

بله، جگر گوسفندی برای کودکان مفید است، اما باید مصرف آن با احتیاط و در حد متعادل باشد.

چگونه جگر گوسفندی را بپزیم که خواص آن حفظ شود؟

بهتر است جگر را به‌صورت کبابی یا گریل بپزید. از سرخ کردن جگر باید اجتناب کرد تا خواص آن حفظ شود.

آیا جگر گوسفندی برای افراد دیابتی مناسب است؟

افراد دیابتی باید مصرف جگر گوسفندی را محدود کنند، زیرا ممکن است باعث افزایش قند خون شود.

بعد از جگر چه بخوریم؟

در طب سنتی پس از مصرف جگر توصیه می شود که افراد گرم مزاج از گشنیز و سرکه و افراد سرد مزاج نیز از ادویه جات گرمی همچون نمک، زیره و دارچین استفاده نمایند.

آیا جگر گوسفند نفاخ است؟

خیر

آیا جگر گوسفند برای نقرس ضرر دارد؟

بله، جگر سرشار از پورین است که اسید اوریک را در بدن تشکیل می‌دهد بنابراین در صورت ابتلا به نقرس، مصرف آن محدود شود.

سخن آخر

جگر گوسفندی یکی از غذاهای پرخاصیت و مغذی است که می‌تواند به حفظ سلامتی و تقویت بدن کمک کند. با این حال، مانند هر ماده غذایی دیگر، باید در مصرف آن دقت کرد و از خوردن آن در مقادیر زیاد پرهیز نمود. شما هم اگر تجربه‌ای در خصوص مصرف جگر گوسفندی دارید یا سوالاتی برایتان پیش آمده، خوشحال می‌شویم که آن‌ها را در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید.