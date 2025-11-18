طاهری، رییس مجمع گز و شیرینی های سنتی اصفهان با اعلام این خبر که «دوغ و گوشفیل سنتی اصفهان در حال ثبت است» گفت:ثبت دوغ و گوشفیل به عنوان میراث ناملموس ملی بنام اصفهان برای ما تنها معرفی یک خوراک سنتی نیست، بلکه تلاشی آگاهانه برای پاسداشت بخشی از هویت فرهنگی و اجتماعی کهن شهر اصفهان است.

ریشه‌های فرهنگی و قدمت تاریخی ترکیب دوغ و گوشفیل اصفهان

طاهری گفت: این ترکیب به ظاهر ساده، نتیجه‌ چند قرن تداوم یک سنت جمعی بین مردم اصفهان است که در دورهمی‌ها، آئین ها، مراسم ها، شب‌های ماه رمضان و بطور کلی خاطرات مردم اصفهان ریشه دوانده است. وی با اشاره به سبقه تاریخی این ترکیب نوستالژی گفت بنظر میرسد «دوغ و گوشفیل سنتی اصفهان» از زمانهایی بسیار پیش از دوران قاجار در اصفهان رواج یافته و تولید آن بصورت نسل به نسل ادامه یافته است.

وی ضمن اشاره به حمایت های همیشگی دکتر مهدی طغیانی (نماینده مردم اصفهان) بر حفظ عناصر هویتی اصفهان و با تشکر از قنادان و تولیدکنندگان سنتی این محصول گفت باور ما این است که هر عنصر فرهنگی و سنتی این شهر، آئینه‌ای از تاریخ، سلیقه و سبک زندگی مردم اصفهان است.

اهداف ثبت ملی؛ توسعه گردشگری و حمایت از تولیدکنندگان سنتی

طاهری در ادامه صحبتهای خود خاطر نشان کرد که با ثبت این عنصر هویتی شهر اصفهان امیدواریم توجه بیشتری به ارزش‌های فرهنگی و همچنین توسعه گردشگری خوراکی های سنتی اصفهان برداشته شود. وی همچنین خاطر نشان کرد در تلاش هستیم‌ تا از تولیدکنندگان سنتی اصفهان حمایت و زمینه انتقال هنر بومی اصفهان را به نسل‌های آینده فراهم آوریم.

نگاهی به سایر شیرینی‌های سنتی اصفهان؛ از گز تا میراث پنهان

طاهری در پایان صحبت های خود با اشاره به تنوع بسیار زیاد شیرینی های سنتی اصفهان، گز را مشهورترین شیرینی سنتی اصفهان خواند و اعلام کرد ثبت شیرینیهای سنتی اصفهان دعوتی است برای حفظ و توجه به زیبایی‌های میراث فرهنگی که گاه در سادگیِ زندگی روزمره پنهان می‌مانند.