اصفهان بار دیگر بهانه‌ای یافت تا در گذر چهارباغ، جایی که تاریخ و زندگی به هم می‌رسند، رنگ و نقش بر دیوارهای شهر جاری شود. رویداد «رنگ شهر زندگی» تنها یک نمایشگاه هنری نبود؛ تلاشی بود برای بازآفرینی گفتمان شهری در قالب هنر، آن‌هم در روزگاری که اصفهان بیش از هر زمان دیگری به امید و گفت‌وگو نیاز دارد.

اصفهان بار دیگر بهانه‌ای یافت تا در گذر چهارباغ، جایی که تاریخ و زندگی به هم می‌رسند، رنگ و نقش بر دیوارهای شهر جاری شود. رویداد «رنگ شهر زندگی» تنها یک نمایشگاه هنری نبود؛ تلاشی بود برای بازآفرینی گفتمان شهری در قالب هنر، آن‌هم در روزگاری که اصفهان بیش از هر زمان دیگری به امید و گفت‌وگو نیاز دارد.

هنرمندان، تصویرگران و شهروندان در کنار یکدیگر گرد آمدند تا از دل کاشی‌های شکسته، نقش معرق‌ها، و حتی استعاره یک کوه یخ، درباره زندگی شهری حرف بزنند؛ گفت‌وگویی که گاهی در قاب یک نقاشی متجلی شد و گاه در رنگ‌های یک پوستر. آنچه در چهارباغ جریان داشت، چیزی فراتر از یک کارگاه هنری بود: تمرینی جمعی برای دوباره اندیشیدن به شهر، برای دیدن لایه‌های پنهان مشکلات و یافتن راه‌حل‌هایی که از دل مردم می‌جوشد.

ورکشاپ «رنگ شهر زندگی» با حضور 29 هنرمند در اصفهان برگزار شد؛ هنرمندانی که با الهام از تاریخ، فرهنگ و بحران‌های شهری، آثاری در نقاشی، کاریکاتور، تصویرسازی و نقاشی‌خط خلق کردند تا روایت تازه‌ای از شهر، از دل چالش‌ها تا امید احیا، ارائه دهند.

پیام پورفلاح، مدیر برگزاری و مدیر هنری رویداد، درباره ورکشاپ «رنگ شهر زندگی» گفت: این رویداد به همت دبیرخانه شهر زندگی و با پشتیبانی روابط عمومی شهرداری اصفهان برگزار شد. او یادآور شد که شهرداری پیش‌تر نیز چنین رویدادهایی را برگزار کرده و در آن‌ها از هنرمندان دعوت می‌شده تا با محوریت موضوعات مشخص، روایت‌های خود را به تصویر بکشند.

پورفلاح افزود: از سال گذشته، برنامه‌ریزی برای این ورکشاپ آغاز شد و در این مسیر با همکاران و دوستان در روابط عمومی شهرداری گفت‌وگوهایی انجام دادیم. در نهایت گفتمان شهر زندگی به‌عنوان محور موضوعی این رویداد انتخاب شد و هنرمندان طی چند جلسه و بازدید میدانی با محتوای رویداد آشنا شدند.

او با اشاره به نحوه آماده‌سازی آثار خاطرنشان کرد: محتوای ارائه‌شده به شکل پژوهشی بود و هنرمندان دریافت‌های خود از این محتوا را به طرح‌های اولیه تبدیل کردند. بیش از ۱۲۰ اتود طراحی اولیه تولید شد که پس از چهار تا پنج جلسه بررسی و داوری، ۳۷ اثر برای حضور در ورکشاپ انتخاب شدند.

این ورکشاپ در قالب یک کارگاه دو روزه برگزار شد و هنرمندان در رشته‌های نقاشی، کاریکاتور، تصویرسازی و نقاشی‌خط به خلق اثر پرداختند. پورفلاح ادامه داد: در روز اول ۱۸ اثر و در روز دوم ۱۹ اثر حضور داشتند و در مجموع ۳۷ اثر هنری با محوریت گفتمان شهر زندگی خلق شد.

به گفته مدیر هنری رویداد، گفتمان «رنگ شهر زندگی» به معنای یافتن راه‌حل‌هایی برای بحران‌های شهری از مسیر فرهنگ است و چهار لایه بنیادین دارد که هر هنرمند در حوزه‌ای خاص به تولید اثر پرداخته است.

او درباره نمادهای محوری این رویداد گفت: ققنوس یکی از استعاره‌های اصلی گفتمان است؛ پرنده‌ای اسطوره‌ای که پس از سوختن و خاکستر شدن، دوباره زنده می‌شود. در این ورکشاپ، اصفهان به ققنوس تشبیه شده؛ شهری که با وجود چالش‌ها و بحران‌ها، ظرفیت دارد دوباره خود را احیا کرده و به شکوه گذشته بازگردد.

پورفلاح همچنین توضیح داد که برای آشنایی بیشتر هنرمندان با محتوای تاریخی و مفهومی شهر، چندین بازدید میدانی و نشست تخصصی برگزار شد. وی گفت: یکی از این بازدیدها مسیرهای تاریخی اصفهان بود که شامل روایت‌هایی از فراز و فرودهای شهر می‌شد؛ مکان‌هایی مانند مسجد جامع و میدان نقش جهان، اما با نگاهی تحلیلی و خاص.

مدیر برگزاری رویداد افزود: همچنین یک جلسه اختصاصی درباره تاریخ اصفهان داشتیم که در آن برهه‌هایی بررسی شد که اصفهان با بحران‌هایی روبرو بوده اما دوباره احیا شده است. این مباحث به‌صورت تاریخی و تحلیلی برای هنرمندان ارائه شد. علاوه‌بر این، جلساتی در حوزه ادبیات و جامعه‌شناسی برگزار شد تا هنرمندان دریافت‌های عمیق‌تری از گفتمان شهر زندگی داشته باشند. در نهایت داده‌ها و اطلاعات تکمیلی در اختیار هنرمندان قرار گرفت تا مسیر طراحی برای آن‌ها روشن‌تر باشد.

گفتگو: سمانه رمضانی