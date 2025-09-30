مکتب فرشچیان باید زنده بماند

استاندار اصفهان، در مراسم بزرگداشت چهلمین روز درگذشت استاد محمود فرشچیان که با عنوان «حکیم نگارگر» در اصفهان برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این هنرمند برجسته، بر لزوم حفظ و ترویج مکتب فکری و هنری استاد تأکید کرد و پنج رسالت اصلی هنرمند را برشمرد.

مهدی جمالی‌نژاد با ابراز تأسف از فقدان «خورشید هنر اصیل ایران»، اظهار داشت: اگرچه فقدان استاد جانکاه است، اما تلطف جاودانه آثار ایشان چراغ راه نسل‌های آینده خواهد بود.

او تأکید کرد که در چهل روز گذشته، جهان هنر عمق حضور این بزرگوار را درک کرده است؛ هنرمندی که قلمش زبان پویای هنر، فرهنگ و عرفان بود.

پنج رسالت هنرمند از دیدگاه استاندار

جمالی‌نژاد در سخنان خود، هنرمند را دارای پنج رسالت اساسی حقیقت نمایی، الهام بخشی و امید آفرینی، تعالی بخشی ، التیام بخشی و پیوند دهی دانست و توضیح داد: هنر باید توانایی دیدن و نمایش زیبایی‌های خلقت را داشته باشد. وی اذعان داشت که فرشچیان نه صرفاً آفریننده نقش و نغمه، بلکه «آینه‌ای دارنده حقیقت» بود.

او عنوان کرد: هنر تنها برای اکنون نیست، بلکه آینده‌ساز نیز هست. فرشچیان بشارت‌دهنده این بود که زیبایی، امید و معنا همیشه در دسترس است و رسالت او تلطیف روح جامعه بود.

جمالی‌نژاد اظهار کرد: هنر انسان را به سمت تعالی هدایت می‌کند. استاد فرشچیان همچون عارفی وارسته، رسالت خود را در پالایش روحی و ارتقای جامعه می‌دید.

او گفت: هنر در بحبوحه روزگار، مظهر مقاومت و امید است و شجاعت نگاه کردن به زخم‌ها را فراهم می‌آورد. وی تأکید کرد که هنرمند می‌تواند مرهمی بر ضعف‌ها باشد و استاد فرشچیان در دنیای پر از تنش، نماد آرامش و توازن بود.

به گفته استاندار اصفهان هنر زبانی فراتر از مرزهاست که پیوند ایجاد می‌کند و استاد فرشچیان در این زمینه نیز پیشگام بودند.

استاندار اصفهان با اشاره به اقدامات ارزشمندی که توسط خانواده و مسئولان در حال انجام است، مجموعه‌ای از پیشنهادها را برای اطمینان از تداوم میراث استاد ارائه داد: برای جلوگیری از به فراموشی سپرده شدن بزرگان، این بنیاد باید ساماندهی پژوهش و ترویج مکتب ایشان را در دستور کار قرار دهد، از جمله حمایت از پایان‌نامه‌ها، انتشار کتب و برگزاری همایش‌های سالیانه.

او اظهار کرد: تأسیس جایزه‌ای بین‌المللی با نام استاد برای تشویق و شناساندن هنرمندان جوان مستعد در عرصه‌های نقاشی ایرانی و بخش‌های مختلف هنری.

استاندار اصفهان بیان کرد: ایجاد آرشیو جامعی از مراحل خلق آثار استاد و همچنین تدریس مکتب فرشچیان در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی ضروری است.

او خاطرنشان کرد: نام‌گذاری میادین و فضاهای فرهنگی در اصفهان و سایر نقاط کشور به نام استاد، علاوه بر موزه هنرهای معاصر اصفهان که اکنون به نام ایشان است.ساخت مستندهای آموزشی با محوریت زندگینامه استاد با مشورت خانواده، مصاحبه با شاگردان و کارشناسان، و حمایت از انتشار آثار منتشر نشده با اهمیت است.

او افزود: تداوم برگزاری نمایشگاه‌های آثار استاد در سطح جهانی و بهره‌گیری از ظرفیت خانواده فرشچیان مقیم خارج از کشور است.

جمالی‌نژاد عنوان کرد: تشویق هنرمندان به خلق اثر با نگرش ایشان برای جلوگیری از توقف یک مکتب زنده و انتقال مبانی فکری و اندیشه‌های استاد اثرگذار است.

استاندار جمالی‌نژاد در پایان، از تلاش‌های همکاران خود در شهرداری و دیگر نهادها برای برگزاری شایسته این مراسم قدردانی کرد.

اخلاق و منش استاد، الگویی برای همه نسل‌ها

محمدرضا فرشچیان، فرزند نگارگر بزرگ اصفهانی، استاد محمود فرشچیان، طی سخنانی در برنامه ویژه «حکیم نگارگر»، ضمن ابراز سپاس عمیق از مردم خونگرم و نجیب اصفهان، بر اهمیت قدردانی از بزرگان در زمان حیات تأکید کرد.

فرشچیان با اشاره به مسئولیت خود به نمایندگی از خانواده فرشچیان برای تشکر از مردم، اظهار داشت: وظیفه خود می‌دانم که از تمام آحاد مردم خونگرم و دلنشین اصفهان تشکر کنم. این قدردانی در زمان حیات استاد، یکی از معدود افتخاراتی بود که نصیب ایشان شد.

فرشچیان خاطره‌ای از زمان درگذشت پدرش تعریف کرد و گفت که این خبر ابتدا توسط کارگران محترمی به او داده شده است. او در این باره افزود: بسیار جالب است که هنرمندان معمولاً به یک طبقه خاص منتسب می‌شوند، اما استاد فرشچیان از چهره‌های معدودی بودند که از بالا تا پایین، از هر قشری، او را در قلب خود جای داده بودند.وی با اشاره به منش والای استاد، گفت: استاد فرشچیان واقعاً آقا بود، آقا زیست و آقا رفت. ما که آثار ایشان را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که چقدر شایسته است که از منش، اخلاق و سیره انسانی ایشان الگو بگیریم و در هر جایگاهی که هستیم، سعی کنیم با مردم باشیم و بمانیم.محمدرضا فرشچیان به بیان حکایتی از مقبره استاد پرداخت: هنگامی که در مقبره استاد بودم، پیرمردی به من مراجعه کرد و گفت استاد هنگامی که وارد این مکان می‌شدند، همیشه پیش‌قدم در سلام به همه افراد، حتی به افراد کوچکی چون من بودند.

فرشچیان نتیجه‌گیری کرد: گمان می‌کنم ارزش انسان‌ها در منش و رفتار آن‌هاست. هنگامی که منش ریشه‌دار باشد، خداوند قدرت ماندگاری را اعطا می‌کند. همیشه فروتن باشید و از آنچه خداوند به شما داده است، در راه کمک به همنوعان خود استفاده کنید، چرا که طول زندگی ارزشی ندارد مگر آنکه بتوانیم کاری برای هم‌نوع خود انجام دهیم.

در پایان، محمدرضا فرشچیان بار دیگر مراتب سپاس خود را از مردم شریف اصفهان، استاندار، شهردار و تمامی کسانی که در برگزاری مراسمات و دلگرمی دادن به خانواده‌های هنرمندانی چون استاد فرشچیان نقش داشتند، اعلام کرد.