جدول و معرفی سایزهای میلگرد نیشابور
در پروژههای ساختمانی، انتخاب میلگرد مناسب یکی از مهمترین مراحل طراحی و اجراست. کارخانه فولاد نیشابور با تولید میلگرد در سایزهای مختلف از ۱۰ تا ۳۲ میلیمتر، نیاز سازههای سبک تا سنگین را پوشش میدهد. شناخت دقیق سایز میلگرد نیشابور به مهندسان کمک میکند تا مقاومت و پایداری بتن را متناسب با نوع پروژه تنظیم کنند. به عنوان مثال، وزن میلگرد 10 نیشابور حدود ۰.۶۱ کیلوگرم در هر متر است و معمولاً در فونداسیونهای سبک یا شبکههای حرارتی استفاده میشود. در مقابل، میلگرد سایز ۳۲ گزینهای مناسب برای پروژههای سنگین و صنعتی است و بررسی قیمت میلگرد 32 نیشابور پیش از خرید میتواند تأثیر قابلتوجهی در برآورد هزینههای نهایی داشته باشد. در این مطلب قصد داریم تمام سایزهای میلگرد نیشابور را معرفی کرده و کاربرد، وزن و قیمت هرکدام را بهصورت کامل بررسی کنیم.
جدول سایزهای میلگرد نیشابور؛ از ۱۰ تا ۳۲ میلیمتر
پیش از خرید هر نوع میلگرد، بررسی مشخصات فنی، وزن و قیمت آن اهمیت زیادی دارد. میلگردهای نیشابور بر اساس استاندارد A3 و A4 تولید میشوند و هر سایز، کاربرد خاصی در سازه دارد. به عنوان مثال، سایزهای سبکتر مانند ۱۰ و ۱۲ برای فونداسیون و سقف مناسباند، در حالیکه سایزهای سنگینتر در ستونها و اسکلتهای مقاوم به کار میروند. آگاهی از مشخصات و قیمت میلگرد 28 نیشابور یا سایر سایزها به مهندسان کمک میکند تا برآورد دقیقی از هزینه و نیاز پروژه داشته باشند. در جدول زیر میتوانید سایزهای مختلف میلگرد نیشابور به همراه وزن هر متر و کاربرد رایج آن را مشاهده کنید:
|
سایز میلگرد (میلیمتر)
|
وزن هر متر (کیلوگرم)
|
کاربرد رایج
|
10
|
0.617
|
شبکه حرارتی، فونداسیون سبک
|
12
|
0.888
|
تیرچهها و دیوارهای بتنی
|
14
|
1.21
|
فونداسیون و ستونهای سبک
|
16
|
1.58
|
تیر و ستونهای معمولی
|
18
|
2
|
اسکلتهای متوسط
|
20
|
2.47
|
ستونها و تیرهای سنگین
|
22
|
2.98
|
سازههای نیمهسنگین
|
25
|
3.85
|
فونداسیون و پلهای بتنی
|
28
|
4.83
|
سازههای صنعتی و پلها
|
32
|
6.31
|
پروژههای سنگین و اسکلتهای خاص
هرچه سایز بالاتر برود، مقاومت فشاری و کششی نیز افزایش مییابد.
معرفی و کاربرد سایزهای پرمصرف میلگرد نیشابور
همانطور که اشاره شد کارخانه نیشابور یکی از تولیدکنندگان شناختهشده میلگرد در ایران است که سایزهای متنوعی از ۱۰ تا ۳۲ میلیمتر عرضه میکند. در بین آنها، برخی سایزها به دلیل وزن مناسب، کاربرد گسترده و قیمت بهصرفه، بیشتر در پروژهها مورد استفاده قرار میگیرند. در ادامه، مهمترین و پرمصرفترین سایزهای میلگرد نیشابور را معرفی میکنیم و به بررسی ویژگیها و کاربرد هرکدام میپردازیم:
میلگرد سایز 10 نیشابور
میلگرد سایز ۱۰ معمولاً در پروژههای سبک و بخشهای غیرسازهای استفاده میشود. وزن میلگرد 10 نیشابور حدود ۰.۶۱۷ کیلوگرم در هر متر است و به همین دلیل برای سازههایی با بار کم گزینهای ایدهآل محسوب میشود. این سایز در شبکههای حرارتی کف ساختمان، سقفهای کامپوزیت و بخشهایی که نیاز به افزایش مقاومت حرارتی دارند، کاربرد زیادی دارد. میلگرد ۱۰ نیشابور به راحتی خم میشود و در طراحی شبکههای میلگردی فونداسیون نیز استفاده میشود. با توجه به وزن سبک آن، حمل و برش این میلگرد نسبت به سایزهای بالاتر سادهتر است و برای پروژههای مسکونی کوچک یا بخشهایی که نیاز به چگالی میلگرد بالا دارند، گزینهای اقتصادی و کارآمد محسوب میشود.
میلگرد سایز 12 نیشابور
میلگرد سایز ۱۲ از جمله پرمصرفترین سایزها در ساختمانسازی به شمار میرود. این میلگرد اغلب برای تیرچهها، دیوارهای بتنی، ستونهای سبک و سقفهای تیرچه بلوک استفاده میشود.
وزن آن حدود ۰.۸۸۸ کیلوگرم در هر متر است و نسبت به سایز ۱۰، مقاومت بالاتری در برابر تنش دارد. میلگرد ۱۲ گزینهای میانرده است که هم در پروژههای سبک و هم در سازههای متوسط مورد استفاده قرار میگیرد. هنگام برآورد هزینهها، مقایسه قیمت این میلگرد با برندهای مشابه از جمله بررسی قیمت میلگرد 12 ظفر بناب میتواند دید بهتری برای انتخاب بهینه فراهم کند. معمولاً در فونداسیون ساختمانهای
دو یا سهطبقه، ترکیبی از میلگردهای ۱۰ و ۱۲ برای شبکهبندی استفاده میشود تا هم استحکام کافی ایجاد شود و هم وزن کلی سازه بهینه باقی بماند.
میلگرد سایز 14 نیشابور
میلگرد سایز ۱۴ یکی دیگر از میلگردهای پرکاربرد نیشابور است که در ستونها، تیرها و سقفهای بتنی استفاده میشود. این میلگرد نسبت به سایز ۱۲، قطر و مقاومت بیشتری دارد و برای سازههایی با بارگذاری متوسط گزینه مناسبی است. وزن هر متر میلگرد ۱۴ حدود ۱.۲۱ کیلوگرم است. استفاده از این سایز در ستونها باعث افزایش مقاومت خمشی و برشی میشود و در پروژههایی مانند ساختمانهای سه تا پنجطبقه، گزینهای استاندارد به شمار میرود. میلگرد ۱۴ همچنین در ساخت دیوارهای حائل و فونداسیونهای نیمهسنگین کاربرد دارد.
میلگرد سایز 16 نیشابور
میلگرد سایز ۱۶ در پروژههای اسکلت بتنی متوسط تا سنگین به کار میرود و یکی از گزینههای اصلی برای تقویت ستونها، تیرها و فونداسیون است. وزن میلگرد 16 نیشابور حدود ۱.۵۸ کیلوگرم در هر متر است و همین وزن، باعث میشود در برابر نیروهای کششی و فشاری عملکرد مطلوبی داشته باشد. این میلگرد در پروژههای مسکونی چندطبقه و سازههای صنعتی با بارگذاری قابلتوجه استفاده میشود. در واقع میتوان گفت میلگرد ۱۶، نقطه تعادل میان مقاومت، وزن و قیمت است. هنگام طراحی اسکلتهای بتنی، استفاده از میلگرد سایز ۱۶ در ترکیب با سایزهای ۱۲ یا ۱۸ باعث ایجاد شبکهای مقاوم و پایدار میشود. همچنین به دلیل عرضه منظم و کنترل کیفی دقیق در کارخانه نیشابور، این سایز از نظر یکنواختی سطح و تحمل نیرو، عملکرد بسیار خوبی دارد.
میلگرد سایز 18 نیشابور
میلگرد سایز ۱۸ بیشتر در فونداسیونهای سنگین، ستونهای اصلی و تیرهای باربر استفاده میشود. این میلگرد دارای قطر بیشتر و مقاومت بالا در برابر کشش است و در پروژههایی مانند سولهها، پلها و ساختمانهای صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد. وزن تقریبی آن ۲ کیلوگرم در هر متر است. مهندسان معمولاً برای کاهش تمرکز تنش و افزایش دوام بتن، از میلگرد ۱۸ در ترکیب با سایزهای پایینتر استفاده میکنند تا انتقال بارها بهصورت متعادل انجام شود.
میلگرد سایز 20 نیشابور
میلگرد ۲۰ یکی از سایزهای سنگین و مقاوم در سری تولیدات نیشابور است. وزن میلگرد 20 نیشابور حدود ۲.۴۷ کیلوگرم در هر متر میباشد و این ویژگی، آن را برای استفاده در ستونها، فونداسیونهای عمیق، پلها و اسکلتهای سنگین مناسب کرده است. میلگرد سایز ۲۰ معمولاً در ساختمانهای با طبقات زیاد یا پروژههای صنعتی به کار میرود، جایی که مقاومت فشاری و کششی بتن باید تقویت شود. این میلگرد بهدلیل قطر بالا، کمتر در بخشهای سبک به کار میرود اما در سازههای خاص، نقش حیاتی در تحمل بار دارد. همچنین هنگام برآورد هزینه، لازم است تغییرات قیمت سایزهای بالاتر مانند ۲۰ یا ۲۵ در مقایسه با سایزهای پایینتر مورد بررسی قرار گیرد تا بودجه پروژه بهصورت منطقی تنظیم شود.
جمع بندی
در مجموع، انتخاب درست سایز میلگرد در پروژههای عمرانی تاثیر مستقیمی بر دوام و ایمنی سازه دارد. سایزهای ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶ و ۲۰ از پرمصرفترین سایزهای میلگرد نیشابور هستند که هر کدام برای بخشی از سازه کاربرد دارند. توجه به وزن، نوع استفاده و هماهنگی آن با سایر مصالح میتواند هزینهها را کاهش دهد و کیفیت نهایی پروژه را بهطور قابلتوجهی بهبود بخشد.