طرز تهیه کیک کنجدی خوشمزه: ۳ روش خانگی با فر و بدون فر (فیلم)

کیک کنجدی با طعم بی‌نظیر و روش‌های متنوع آماده می‌شود. در این مقاله سه روش ساده و متفاوت برای تهیه این کیک خوشمزه را به شما آموزش می‌دهیم.

تحریریه اصفهان: کیک کنجدی یکی از خوشمزه‌ترین و محبوب‌ترین انواع کیک‌هاست که طعمی منحصر به فرد و دلپذیر دارد. این کیک با استفاده از مواد ساده‌ای مثل آرد سفید، تخم‌مرغ، شیر، ماست، شکر، بیکینگ‌پودر و البته کنجد درست می‌شود. در این مقاله، سه روش مختلف برای تهیه کیک کنجدی با طعم‌های متنوع به شما آموزش داده می‌شود تا بتوانید بسته به سلیقه خود از آن‌ها بهره‌مند شوید.

مواد لازم برای تهیه کیک کنجدی کلاسیک

تخم‌مرغ: ۳ عدد

آرد سفید: ۲ پیمانه

شیر: نصف پیمانه

ماست: نصف پیمانه

روغن: ۲/۳ پیمانه

شکر: ۱.۵ پیمانه

بیکینگ پودر: ۱ قاشق چایخوری

کنجد: ۲/۳ پیمانه

وانیل: نوک چاقو

طرز تهیه کیک کنجدی کلاسیک

تخم‌مرغ‌ها و وانیل را در کاسه‌ای بریزید و با همزن خوب هم بزنید تا یکدست شوند. شکر را به تخم‌مرغ‌ها اضافه کنید و با همزن به مدت چند دقیقه هم بزنید تا کاملاً مخلوط شوند. سپس شیر، ماست و روغن را اضافه کرده و به هم زدن ادامه دهید. در این مرحله، پودر هل را به مایه کیک اضافه کرده و مخلوط کنید. آرد و بیکینگ پودر الک‌شده را به تدریج به مایه کیک افزوده و به آرامی هم بزنید. قالب کیک را با روغن یا کره چرب کنید و کنجد را به صورت یکنواخت در کف و دیواره‌های قالب بریزید. مایه کیک را در قالب ریخته و در فر که از قبل با دمای ۱۸۰ درجه سانتی‌گراد گرم شده است، به مدت ۴۵ دقیقه قرار دهید. پس از پخته شدن کیک، آن را از قالب خارج کرده و ۵ دقیقه اجازه دهید تا کمی خنک شود.

طرز تهیه کیک کنجدی زعفرانی

برای یک طعم متفاوت و خاص‌تر، می‌توانید کیک کنجدی را به صورت زعفرانی تهیه کنید. در این روش کافیست مقداری زعفران دم‌کرده به مایه کیک اضافه کنید و با سایر مواد مخلوط کنید. این تغییر ساده طعمی جدید و جذاب به کیک شما می‌دهد.

کیک کنجدی با ماست (بدون شیر)

اگر به دنبال طرز تهیه کیک کنجدی با طعمی متفاوت هستید و به دلایلی نمی‌خواهید از شیر استفاده کنید، می‌توانید از ماست به عنوان جایگزین استفاده کنید.

مواد لازم برای تهیه کیک کنجدی با ماست:

کنجد: ۳ قاشق غذاخوری

آرد سفید: ۲ پیمانه

تخم‌مرغ: ۳ عدد

بیکینگ پودر: ۲ قاشق چایخوری

وانیل: ۱/۴ قاشق چایخوری

ماست چکیده: ۱ پیمانه

روغن مایع: ۱ پیمانه

شکر: ۱ پیمانه

طرز تهیه کیک کنجدی با ماست

فر را روی دمای ۱۸۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم کنید. قالب کیک را با کاغذ روغنی پوشانده و کنجدها را در آن بریزید تا کف و دیواره‌های قالب به طور کامل پوشیده شود. تخم‌مرغ‌ها، شکر و وانیل را در کاسه‌ای بریزید و با همزن بزنید تا کرم رنگ شود. به مخلوط تخم‌مرغی، ماست را اضافه کنید و خوب هم بزنید. سپس روغن را به آن اضافه کنید و یک دقیقه دیگر هم بزنید. آرد و بیکینگ پودر الک‌شده را به مایه کیک اضافه کنید و با هم مخلوط کنید. مایه کیک را داخل قالب ریخته و آن را در فر بگذارید. کیک را به مدت ۴۵ دقیقه بپزید. با استفاده از خلال دندان می‌توانید از پخته شدن کیک اطمینان حاصل کنید.

کیک کنجدی در قابلمه

اگر به فر دسترسی ندارید، می‌توانید کیک کنجدی را در قابلمه هم تهیه کنید. این روش بسیار راحت و سریع است و شما می‌توانید در کوتاه‌ترین زمان ممکن یک کیک خوشمزه و نرم آماده کنید.

سخن آخر

در این مقاله شما با ۳ روش متفاوت برای تهیه کیک کنجدی آشنا شدید. آیا شما روش دیگری برای تهیه این کیک خوشمزه بلد هستید؟ خوشحال می‌شویم اگر آن را با ما و دیگران به اشتراک بگذارید. در نهایت، از طعم بی‌نظیر این کیک لذت ببرید و لحظاتی شیرین را برای خود و عزیزانتان رقم بزنید.